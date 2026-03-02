İran'da Dünya Kupası belirsizliği - Son Dakika
İran'da Dünya Kupası belirsizliği

İran\'da Dünya Kupası belirsizliği
02.03.2026 15:05
ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımı belirsizliğe girerken, olası vize engelleri ve FIFA'nın alacağı kararlar turnuvanın en kritik gündem maddesi haline geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan İran Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu tartışma konusu oldu. Artan jeopolitik gerilim, güvenlik ve vize süreçleri açısından soru işaretleri doğurdu.

FIFA'DAN İLK MESAJ: GÜVENLİ BİR TURNUVA

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, "Odak noktamız herkesin katıldığı güvenli bir Dünya Kupası düzenlemektir" açıklamasını yaptı. FIFA'ya yakın kaynaklar, şu aşamada organizasyon planlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası'nı umutla beklemek zor" ifadelerini kullandı ve kararın spor otoritelerine ait olduğunu vurguladı.

ABD İRAN'I ENGELLEYEBİLİR Mİ?

ABD yönetimi daha önce Dünya Kupası kapsamında sporcular ve teknik heyetler için sınırlı vize istisnaları tanıyabileceğini açıklamıştı. Ancak ulusal güvenlik gerekçesiyle vize başvurularının reddedilebildiği biliniyor.

Beyaz Saray Dünya Kupası görev gücü başkanı Andrew Giuliani'nin "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" sözleri, teorik olarak ABD'nin bir takımı ya da bireyleri engelleme ihtimalini gündemde tutuyor.

İRAN ÇEKİLİRSE SENARYOLAR MASADA

FIFA yönetmeliklerine göre bir federasyonun çekilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda nihai kararı FIFA veriyor. Olası senaryolar arasında G Grubu'nun üç takımla oynanması ya da İran'ın yerine başka bir ülkenin davet edilmesi yer alıyor.

İran'ın grup aşamasındaki maçlarını ABD'de oynaması planlanıyor:

  • 15 Haziran – Yeni Zelanda (Los Angeles)
  • 21 Haziran – Belçika (Los Angeles)
  • 26 Haziran – Mısır (Seattle)

Yerine başka bir takımın alınması halinde Asya elemeleri sıralaması, kıtalararası play-off sonuçları ya da FIFA'nın özel kararı belirleyici olabilir. Ancak zaman darlığı nedeniyle böyle bir değişiklik ciddi lojistik zorluk yaratacak.

Modern Dünya Kupası tarihinde elemeleri geçtikten sonra turnuvadan çekilen bir ülke bulunmuyor. Benzer bir durum en son 1950'de yaşandı. Yakın dönemde ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika temsilcisi Leon'un ihraç edilmesi sonrası son anda play-off düzenlenmişti.

EV SAHİPLİĞİ RİSKTE GÖRÜNMÜYOR

Uzmanlar, ABD'nin ev sahipliğinin tehlikeye girmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtiyor. FIFA'dan maç yerlerinin değiştirilmesine dair bir sinyal gelmediği gibi uluslararası çapta bir boykot çağrısı da bulunmuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Spor, Son Dakika

