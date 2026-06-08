İran, Dünya Kupası Kampını Meksika'ya Taşıdı - Son Dakika
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İran, Dünya Kupası Kampını Meksika'ya Taşıdı

İran, Dünya Kupası Kampını Meksika\'ya Taşıdı
08.06.2026 12:27
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İran, 2026 Dünya Kupası için kampını Meksika'da kurarken, ABD ile ateşkes belirsizliği sürüyor.

ABD ve İran arasında ateşkes belirsizliğini korurken İran 2026 Dünya Kupası için kampını Meksika'ya taşıdı.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin İran'ı ağırlamak istemediğini iddia etmişti.

İran, 15 Haziran'da Yeni Zelanda ve 21 Haziran'da Belçika ile (her ikisi de Los Angeles'ta) ve 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile karşılaşacak.

İran'da Mehdi Taremi ve Alireza Jahanbakhsh kadroya dahil edildi.

Otuz üç yaşındaki Taremi, Olympiakos'ta forma giyiyor; eski Brighton kanat oyuncusu Jahanbakhsh ise Belçika Pro Ligi'nde Dender forması giyiyor.

Sardar Azmoun, Tahran'a sadakatsizlik gösterdiği yönündeki haberler üzerine İran'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Al-Ahli takımında oynayan forvetin ülkesinin yöneticilerini kızdırdığı belirtiliyor.

İran'ın ABD ve İsrail ile yaşadığı çatışmanın ortasında, Azmoun'un Mart ayında BAE hükümdarı Muhammed bin Rashid Al Maktoum ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşma kararıyla hükümeti kızdırdığı düşünülüyor.

Milli takımda 91 maçta 57 gol atan Azmoun, ön kadroya giremedi ve İran teknik direktörü Amir Ghalenoei, ülkesinin katılımının şüpheli olduğu turnuva için onu yine kadroya almadı.

İran Dünya Kupası kadrosu

(aksi belirtilmedikçe tüm oyuncular İran liginde oynuyor):

Kaleciler: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini

Defans: Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaeian, Saleh Hardani

Orta saha: Saman Ghoddos (Kalba, BAE), Saeid Ezatolahi (Shahab al-Ahli, BAE), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, BAE), Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi (Rostov, Rus), Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi (Al-Nasr, BAE), Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi

Forvetler: Mehdi Taremi (Olympiakos, Yunanistan), Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou (Kalba, BAE), Dennis Eckert (İran'da Dennis Dargahi olarak biliniyor, Standard Liege, Belçika)

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor İran, Dünya Kupası Kampını Meksika'ya Taşıdı - Son Dakika

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