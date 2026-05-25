İran Futbol Takımı Meksika'da Kamp Yapacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampının, ABD'den Meksika'ya alındığını doğruladı.

Devlet Başkanı Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran Milli Futbol Takımı'nın, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde konaklayacağını belirtti.

Sheinbaum, İran'ın Los Angeles ve Seattle'da oynayacağı maçlar için buradan seyahat edeceğini belirterek, "Bir FIFA temsilcisi bizi ziyaret etti, 'Meksika'da konaklayabilirler mi?' diye sordu. Biz de 'Evet, tabii ki bizim için hiçbir sorun yok' yanıtını verdik." ifadesini kullandı.

İran'ı ağırlamak konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını vurgulayan Sheinbaum, şunları söyledi:

"Bizim Meksika'da kalma ihtimallerini reddetmemiz için hiçbir gerekçe yok. Bu seçeneği sunduk, Dünya Kupası'ndan Sorumlu Meksika Temsilcisi Gabriela Cuevas ile Turizm Bakanı Josefina Rodriguez, FIFA ile koordineli bir şekilde Meksika'da nasıl konaklayacaklarını belirlemek üzere konuyu şu an inceliyorlar."

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda, 21 Haziran'da yine aynı şehirde Belçika ve son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır'a karşı oynayacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre FIFA, milli takım kampının ABD'den Meksika'ya taşınması talebini onaylamıştı.