İran Futbol Takımı Meksika'da Kamp Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Futbol Takımı Meksika'da Kamp Yapacak

25.05.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kampını kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampının, ABD'den Meksika'ya alındığını doğruladı.

Devlet Başkanı Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran Milli Futbol Takımı'nın, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde konaklayacağını belirtti.

Sheinbaum, İran'ın Los Angeles ve Seattle'da oynayacağı maçlar için buradan seyahat edeceğini belirterek, "Bir FIFA temsilcisi bizi ziyaret etti, 'Meksika'da konaklayabilirler mi?' diye sordu. Biz de 'Evet, tabii ki bizim için hiçbir sorun yok' yanıtını verdik." ifadesini kullandı.

İran'ı ağırlamak konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını vurgulayan Sheinbaum, şunları söyledi:

"Bizim Meksika'da kalma ihtimallerini reddetmemiz için hiçbir gerekçe yok. Bu seçeneği sunduk, Dünya Kupası'ndan Sorumlu Meksika Temsilcisi Gabriela Cuevas ile Turizm Bakanı Josefina Rodriguez, FIFA ile koordineli bir şekilde Meksika'da nasıl konaklayacaklarını belirlemek üzere konuyu şu an inceliyorlar."

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda, 21 Haziran'da yine aynı şehirde Belçika ve son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır'a karşı oynayacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre FIFA, milli takım kampının ABD'den Meksika'ya taşınması talebini onaylamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Sonora, Futbol, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Futbol Takımı Meksika'da Kamp Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: İran Futbol Takımı Meksika'da Kamp Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.