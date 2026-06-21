İran Futbol Takımı'na Protesto - Son Dakika
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İran Futbol Takımı'na Protesto

21.06.2026 06:33
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İran Milli Takımı, Belçika maçı öncesi ABD'de protestolarla karşılaştı.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi.

Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Futbol, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Futbol Takımı'na Protesto - Son Dakika

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