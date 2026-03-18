İran Kadın Futbol Takımı Türkiye'de

Avustralya'da düzenlenen 2026 Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, Iğdır'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.

İran hava sahasının kapanması nedeniyle Avustralya'dan Malezya'ya, oradan da Umman'a geçen İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ardından Türkiye'ye ulaştı.

Iğdır Havalimanı'na gelen ve aralarında Avustralya'ya iltica etmek için başvuru yapıp vazgeçen kadın sporcuların da bulunduğu öğrenilen kafile, buradan araçlarla ülkelerine geçiş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.