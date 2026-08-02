İranlı dağcılar Süphan Dağı'nda zirve yaptı - Son Dakika
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İranlı dağcılar Süphan Dağı'nda zirve yaptı

İranlı dağcılar Süphan Dağı\'nda zirve yaptı
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İran'dan gelen 13 kişilik ekip, 4.058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanışı başarıyla tamamladı.

İran'dan gelen 13 kişilik dağcı grubu, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'na başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'na tırmanış için İran'dan gelen 13 kişilik ekip, gerekli hazırlıkların ardından sabahın erken saatlerinde yürüyüşe başladı. Yaklaşık 8 saat süren zorlu parkurun ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tırmanış ile ilgili konuşan grup lideri Selahaddin Rezai, Süphan Dağı'nın doğal güzellikleri ve teknik parkuruyla bölgenin önemli dağcılık rotalarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'de tırmanış yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zirvede kısa süre kalan ekip, hava şartlarını da göz önünde bulundurarak güvenli şekilde inişe geçti. Tırmanış herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda dağcıyı ağırlayan Süphan Dağı, 4 bin 58 metrelik yüksekliği ve etkileyici manzarasıyla dağcılık tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İranlı dağcılar Süphan Dağı'nda zirve yaptı - Son Dakika

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