İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi

Spor

İranlı Karma dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da düzenlenen Hardcore Fighting Championship (HFC) müsabakasında ring kızını tekmelediği için ömür boyu men edildi.

RİNG KIZINA TEKME ATTI

Olay, Moskova'daki Hardcore MMA 90 etkinliğinde, Heibati'nin Arkadiy Osipyan ile yapacağı maç öncesinde gerçekleşti. Heibati, maç başlamadan hemen önce, ring kızını poposundan tekmeleyerek şaşkınlık yarattı ve hakem tarafından uyarıldı.

RAKİBİNE DE SALDIRDI

Mağlubiyetin ardından Heibati, rakibine arkadan saldırdı ve güvenlik tarafından hızla uzaklaştırıldı. Daha sonra iki dövüşçü, mikrofonları kaparak birbirleriyle sözlü atışmaya başladı. Heibati, bir yorumcuya baş hizasında tekme atmaya çalıştı ve bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Heibati, yaşananlar üzerine sosyal medya üzerinden ring kızı Maria'ya özür diledi. Özründe, MMA dövüşünden önce yaşanan gerginlikler nedeniyle hatalı davrandığını ve kadınlara saygı duyduğunu ifade etti. Ancak HFC, Heibati'nin davranışlarını kabul edilemez buldu ve onu kalıcı olarak men etti. Açıklamalarında, kimseye dokunmanın veya çalışanları dövmenin kabul edilemez olduğunu, özellikle kadınlara karşı uygulanan şiddetin tamamen yanlış olduğunu belirtti.