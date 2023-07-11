İranlı kadınlar gelecek sezon futbol maçlarına girebilecek - Son Dakika
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İranlı kadınlar gelecek sezon futbol maçlarına girebilecek

İranlı kadınlar gelecek sezon futbol maçlarına girebilecek

11.07.2023 11:11

İranlı üst düzey bir yetkili, futbol maçlarına katılmaları nadir durumlar dışında engellenen İranlı kadınların gelecek sezon stadyumlara girebileceklerini açıkladı. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, gelecek sezonun kura çekim töreninde yaptığı açıklamada, kadınların stadyumlara girişine tanıklık edileceğini belirtti. İsfahan, Kerman ve Ahvaz şehirlerindeki bazı stadyumların kadınları ağırlamaya hazır olduğu ifade edildi. 2019'da yaşanan bir olayın ardından artan baskılar sonucunda İran, kadınların maçlara katılmalarına izin verme kararı almıştı.

İranlı üst düzey bir yetkili uzun süre boyunca futbol maçlarına katılmaları nadir durumlar dışında engellenen İranlı kadınların, gelecek sezon stadyumlara girebileceklerini açıkladı.

İranlı kadınlar gelecek sezon futbol maçlarına girebilecek

"Iran Futbol Federasyonu'nun başı Mehdi Taj, "Bu yıl, bu ligin öne çıkan özelliklerinden biri... kadınların stadyumlara girişine tanıklık edeceğiz," dedi.

Taj İran'ın en üst düzey futbol ligi olan gelecek sezonun kura çekim töreninin canlı yayını sırasında açıklamayı yaptı. 16 takımlı turnuva önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

Taj, Pazar günü İsfahan, Kerman ve Ahvaz şehirlerindeki bazı stadyumlarınkadınları ağırlamaya "hazır" olduğunu söyledi.

İranlı kadınlar gelecek sezon futbol maçlarına girebilecek

2019 Ekim ayında Tahran'ın Azadi Stadyumu'nda Kamboçya'ya karşı 2022 Dünya Kupası eleme maçına 4.000 kadar kadın katılmalarına izin verildi.

2019'da futbol hayranı Sahar Khodayari'nin ölümünün ardından İran, kadınların maçlara katılmalarına izin vermek için artan baskıyla karşı karşıya kaldı. Erkek kılığına girerek bir maça katılmaya çalıştıktan sonra hapse gireceği korkusuyla kendini yaktı.

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