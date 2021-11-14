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İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu - Son Dakika

İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

14.11.2021 23:03
İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçının ardından yapılan itiraz büyük ses getirdi. Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek FIFA'ya şikayette bulundu.

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçında, İran penaltı atışlarıyla mücadeleyi kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya şaşırtan bir itiraz geldi.

"FIFA'YI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet etti. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

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Son Dakika Spor İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu - Son Dakika
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