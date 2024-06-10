İrem Serra Kirtik Fransa'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

İrem Serra Kirtik Fransa'da bronz madalya kazandı

İrem Serra Kirtik Fransa\'da bronz madalya kazandı

Fransa'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu İrem Serra Kirtik, genç kadınlar 100 metre kelebekte 1.31.20'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Türkiye Yüzme Federasyonu, organizasyonda milli para yüzücülerden Turgut Aslan Yaraman'ın da 4 madalya kazandığını açıkladı.

10.06.2024 13:43
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Fransa'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporculardan İrem Serra Kirtik bronz madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limoges kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli para yüzücülerden İrem Serra Kirtik yarıştı.

İrem Serra Kirtik, genç kadınlar 100 metre kelebekte 1.31.20'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman da 4 madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İrem Serra Kirtik Fransa'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

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