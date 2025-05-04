İrfan Buz: Önümüze Bakacağız - Son Dakika
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İrfan Buz: Önümüze Bakacağız

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde bu seneyi kapatacaklarını ve geleceğe odaklanacaklarını belirtti.

04.05.2025 20:01
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- İrfan Buz: "Bu seneyi ligde kapatıp önümüze bakacağız"

ANKARA - Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Biz de önümüzdeki hafta cumartesi günü ne olursa olsun bütün oyuncularla, taraftarımızla birlikte bu seneyi ligde kapatıp önümüze bakacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Baktığımız zaman bu maç her iki takım için de önemliydi. Burada kazanmak istedik veya 1 puan alıp bu haftayı rahatlatmak istedik. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Rakibimizi taktik anlamda analiz ettik. Rakibimiz geçiş oyunu oynuyordu. Takımın gol yüzdesini hem gol hem asist açısından biliyorduk. Tabii bu oyunumuzu oynamak istedik. Biz de geçiş oyunu kullanmak istedik. Haftaya evimizde oynayacağımız müsabakayı kazandıktan sonra olayı bitirmek istiyoruz. Gençlerbirliği taraftarları nasıl bu maçı doldurduysa haftaya ben de Sakarya taraftarından aynısını bekliyorum. Süper Lig'e çıktılar, onları tebrik etmek istiyorum. Hem Hüseyin Hoca'yı hem de tüm camiayı tebrik ediyorum. Son müsabakayı Malatya ile oynadıktan sonra lige çıkmış olacaklar. Bizim açımızdan biz de önümüzdeki hafta cumartesi günü ne olursa olsun bütün oyuncularla birlikte taraftarımızla birlikte bu seneyi ligde kapatıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İrfan Buz: Önümüze Bakacağız - Son Dakika

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