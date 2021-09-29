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İrfan Buz: "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" - Son Dakika

İrfan Buz: "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor"

29.09.2021 13:02

- İrfan Buz: "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" Yeni Malatyaspor'da, hafta sonu oynanacak olan Hatayspor hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör İrfan Buz, 3 puan almak istediklerini söyleyerek, "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" dedi.

- İrfan Buz: "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor"

MALATYA - Yeni Malatyaspor'da, hafta sonu oynanacak olan Hatayspor hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör İrfan Buz, 3 puan almak istediklerini söyleyerek, "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" dedi.

Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle ligde gerilere düşen Yeni Malatyaspor'da, pazar günü oynanacak olan Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor. Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Kubilay Kanatsızkuş yer almazken, Teknik Direktör İrfan Buz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son haftada deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçında gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini bu nedenle de sahadan mağlup ayrıldıklarını belirten Buz, "Maalesef kaybettik bu üzücü, ancak oyun anlamında baktığımızda çok farklı bir skor olması gerekiyordu" diye konuştu.

4 haftadır alınan mağlubiyetler sonrası oluşan tepkilere de cevap veren Buz, "Malatyalıları seviyoruz biz. İlk kez bu takıma geldiğimizde hatırlıyorum 7 müsabakada 5 puan alınmıştı, kümede kaldık ve hatta Play-off'a kadar çıkacaktık. İkinci senemizde takım Süper Lig'e çıktı. Üçüncü de takımı ligde bıraktık. Zaman zaman böyle dalgalanmalar oluyor, onlar da haklı tabi ki biz de cevap vermek zorundayız. İnanın bir tane iyi skor aldığımız takdirde çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Buz, "Biz de bunun bilincindeyiz, tabi ki üzülüyoruz. Bu hafta içeride 3 puan almak istiyoruz. Taraftarların da arkamızda olduğunu biliyoruz, inanın çok istiyoruz. Allah'ın izniyle bu hafta sonuç almak durumundayız" açıklamasını yaptı.

Zaman zaman oyunda sistem değişikliğine gittiklerini de dile getiren Buz, "Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz, skora ihtiyacımız var. Bunun da bilincindeyiz. Her zaman dediğim gibi Malatyalıları sevindirmek istiyoruz. Yönetimle her zaman istişare halindeyiz. Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" diye konuştu.

İrfan Buz: Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor
İrfan Buz: Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor
İrfan Buz: Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor
İrfan Buz: Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor
İrfan Buz: Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz, Hatayspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: 'Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor' - Son Dakika Spor


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