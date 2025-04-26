İrfan Can'dan Galatasaray'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum - Son Dakika
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Spor

İrfan Can'dan Galatasaray'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum

İrfan Can\'dan Galatasaray\'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından Badou N'Diaye ile aralarında yaşanan gerginliği anlattı. İrfan Can, ''maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun'' dedi.

26.04.2025 21:43
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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunudu. İrfan Can, maç içerisinde tribünlerin kendisine yönelik tepkisi ve müsabakanın ardından yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.

"TÜM STADYUM KÜFÜR ETTİ"

İrfan Can Eğribayat yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar" dedi.

"NERENİN FUTBOLCUSU OLDUĞUNU BİLİYORUM! ÖNCE İNSAN OLSUN"

Sözlerine devam eden İrfan Can, "Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullandı.

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İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK, Badou Ndiaye, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can'dan Galatasaray'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Osman KOÇ osman05koc@gmail:
    Şu yalan dünyaya bir bak insanlığı kimden öğreneceğiz nerenin futbolcusu imiş sen kendine bak 89 13 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    benim yorumu silecegine sevgili admin. irfan can kimdir ona bak yanlısınız taraflısınız 52 10 Yanıtla
  • 033248:
    Eğribayat gider Yandaş'ın yolundan 25 8 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    tavsiyeyi verene bakmakta lazım 16 7 Yanıtla
  • 6490203:
    kardeşim ya tebrikler penaltı 17 2 Yanıtla
  • Ferhat Karsulu:
    edebiyat parampincik:) 12 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    AHLAK DERSİ VERMEK SENİN GİBİLERE KALDIYSA HALİMİZ GERÇEKTEN VAHİM DEMEKTİR 8 9 Yanıtla
  • Metin Bozkurt:
    sizin işe yaramayan yedek futbolcular ve antrenörlerin Galatasaraylı futbolculara kupa maçında ceza alsınlar diye yaptıklarını unutmadık bugünkü maçta hakemin verdiği penaltıda evlere şenlik birde alıyorsunuz 8 7 Yanıtla
  • Apple User:
    irfan takılma bunlara kapı dışına konmuşlar her yerde belli 2 2 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Trabzonspor'luyum fakat şaka gibi ama Fenerbahçe'yi ve Başkan Ali Koç'u da seviyorum, şunu belirtmek isterim ki İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş gibi sünepeler Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakışmıyor, bunlar gibi soytarılar yüzünden insanlar Fenerbahçe'ye düşman oluyor ve kadrodaki diğer futbolculara da kötü örnek olup performans olarak onları da etkiliyorlar. 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Buda şimdiden tribünlere oynamaya başladı emre belezoglu Volkan Demirel filipe Melo gibi ömrünün donuna kadar küfür yiyecek sonrada benim snama dovuyolar diyecek aklınca kurnazlık yapıyor bir iki seneye fenerden sepetlenince görür uz sam kurnazi seni 0 0 Yanıtla
  • Güney Berber:
    Ulan bir takımda iki tane çirkef olurmu irfancan egribayat merhakan bunun ikisi zavallının biri muhatap alınacak kadar değerli değilller 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrfan Can'dan Galatasaray'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum - Son Dakika
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