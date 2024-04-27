İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında attığı golle 18. golüne ulaştı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında attığı golle 18. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlarda 18. golüne imza attı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı.

27.04.2024 21:04
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlarda 18. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Kariyerinin de en iyi sezonunu yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, üst üste 3 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı oyuncu ligde Sivasspor ve Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarında gol sevinci yaşadı. Derbinin 69. dakikasında Szymanski'nin pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında attığı golle 18. golüne ulaştı - Son Dakika

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