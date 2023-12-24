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İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde sarı kart gördü - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde sarı kart gördü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon takımının hücumunda önemli rol oynayan Kahveci, bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde sarı kart gördü
24.12.2023 - 21:07,
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 57. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart gördü. Bu sezon gösterdiği performansla takımının hücumunda önemli rol oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ligde Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakalarında sarı kart gören İrfan Can, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. İrfan Can, bir sonraki hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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