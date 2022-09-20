İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler açıklamalarda bulundu

20.09.2022 12:14
İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler açıklamalarda bulundu

İrfan Can Kahvec: Tekrar burada olduğum için mutluyum"Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favori takımım her zaman Türkiye""Fiziksel olarak iyi olduğum zaman kendimi maçlara verebiliyorum""Güzel bir aile ortamı var" Serdar Gürler: Çok iyi oyuncularımız var "Her 3 günde 1 maç oynamak,...

İrfan Can Kahvec: Tekrar burada olduğum için mutluyum

"Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favori takımım her zaman Türkiye"

"Fiziksel olarak iyi olduğum zaman kendimi maçlara verebiliyorum""Güzel bir aile ortamı var"

Serdar Gürler: Çok iyi oyuncularımız var "Her 3 günde 1 maç oynamak, yolculuklar bizi yoruyor" "Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan gol yemeden 6 puanla ayrılmak istiyoruz"

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler, A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer almının mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta perşembe günü oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıkları sürüyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler açıklamalarda bulundu. Uzun bir aranın ardından yeniden milli takım kadrosunda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm. Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici" dedi."FİZİKSEL OLARAK İYİ OLDUĞUM ZAMAN KENDİMİ MAÇLARA VEREBİLİYORUM"İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası'ndaki favorisi ile ilgili, "Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favori takımım her zaman Türkiye" ifadelerini kullanırken, karşılaşmalarda daha çok sorumluluk almasıyla hakkında ise "Fiziksel olarak iyi olduğum zaman kendimi maçlara verebiliyorum. Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah sonrası benim için iyi olur ve daha çok denerim her şeyi saha içinde" diye konuştu."GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR" A Milli Futbol Takım'da aile ortamı olduğunu dile getiren İrfan Can, "Hocamız da sıcak kanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.SERDAR GÜRLER: ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR Yeniden milli takım kadrosunda olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Serdar Gürler, "Aradan 3 sene geçti. Milli takımda görev yapmak, burada emek vermek büyük bir onur ve gurur. Çok iyi oyuncularımız var kanatlarda. Türkiye ve Avrupa'da kendisini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Hocama da, beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım süre almak için. Son dönemde gol yemeden çok gol attığımız maçlar oynadık. Bunu sürdürmek istiyoruz ve ben de buna katkı sağlarsam ne mutlu bana" dedi. "HER 3 GÜNDE 1 MAÇ OYNAMAK, YOLCULUKLAR BİZİ YORUYOR"Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de her oyuncudan faydalandığını sölerine ekleyen Serdar Gürler, "Buna rotasyon demeyelim de iyi oynayan isimleri oynatıyor hocamız. 13 maçın 10'unda oynadım ben. Herkes aynı seviyede olduğu için hocamız bir tercih yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama yorgunluk oluyor. Her 3 günde 1 maç oynamak, yolculuklar bizi yoruyor. Ama hocamız bizi buna hazırladı ve çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Böyle de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Serdar Gürler, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarından gol yemeden 6 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

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Kaynak: DHA

İrfan Can Kahveci, Serdar Gürler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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