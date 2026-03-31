İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

31.03.2026 21:03
A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynanacak maç öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

"TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMAMIŞLAR!''

Takım oteline yönelik saldırı hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama onlar daha Türk milletini tanıyamamışlar. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası'nı çok istediklerini belirten Kahveci, "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum." dedi.

