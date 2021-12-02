İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 44. maddeden "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti. Milli futbolcuya 2 maç ceza verilmesi ise Galatasaray taraftarını sinirden çılgına çevirdi.

GALATASARAY TARAFTARI, TFF'YE ADALET ÇAĞRISI YAPTI

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve 44. maddeden PFDK'ye sevk edilmişti. Yaşanan olayların ardından Brezilyalı savunmacı 8 maç men cezası almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Marcao'yla aynı maddeden PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin yalnızca 2 maçla cezalandırılması sonrası küplere bindi. Sosyal medyada TFF'ye tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, adalet çağrısı yaptı.

44. MADDE NE DİYOR?

Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.