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İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi - Son Dakika

İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi

02.12.2021 23:03
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi

Göztepe maçında yaşanan olayların ardından 44. maddeden PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci, 2 maç ceza aldı. Süper Lig'in ilk haftasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao yine aynı maddeden PFDK'ye sevk edilmiş ve 8 maç ceza almıştı. Kerem-Marcao olayını örnek gösteren Galatasaray taraftarı, İrfan Can Kahveci'nin aldığı cezanın çok az olduğunu belirtirken, sosyal medyada TFF'ye ateş püskürdü.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 44. maddeden "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti. Milli futbolcuya 2 maç ceza verilmesi ise Galatasaray taraftarını sinirden çılgına çevirdi.

GALATASARAY TARAFTARI, TFF'YE ADALET ÇAĞRISI YAPTI

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve 44. maddeden PFDK'ye sevk edilmişti. Yaşanan olayların ardından Brezilyalı savunmacı 8 maç men cezası almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Marcao'yla aynı maddeden PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin yalnızca 2 maçla cezalandırılması sonrası küplere bindi. Sosyal medyada TFF'ye tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, adalet çağrısı yaptı.

İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep

44. MADDE NE DİYOR?

Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

İrfan Can'a verilen cezaya neden isyan ediyorlar? İşte G.Saray taraftarının çıldırma sebebi
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, İrfan Can Kahveci, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi - Son Dakika
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