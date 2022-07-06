İrfan Gençlik Kulübü izcilerinin ant içme töreni yapıldı - Son Dakika
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İrfan Gençlik Kulübü izcilerinin ant içme töreni yapıldı

06.07.2022 13:38
İrfan Gençlik Kulübü izcilerinin ant içme töreni yapıldı

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün (İRFAN GENÇLİK) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi izcilik ant içme ve kapanış programı, Bursa Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün (İRFAN GENÇLİK) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi izcilik ant içme ve kapanış programı, Bursa Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir senedir düzenli ünite çalışmalarına katılan izci adayları, törenle kulüp fularlarını takarak izcilik çalışmalarında bir adım öteye geçmiş oldu.

28 izcinin yemin ettiği program, mehter takımı eşliğinde izcilerin tören alanına gelişiyle başladı. Selamlama konuşmaları, izcilerin yeminlerini etmesi ve hediye takdimleri ile son buldu. Programa katılanlara yemek ve tatlı ikram edildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen İRFAN GENÇLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Sadık Kurşun, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz 2003 yılında kurulmuştur. Kulübümüzün amacı izcilik ve spor ile fikirce uyanık, ahlakça dürüst ve bedence sağlam bireyler yetiştirmek. Bilgi ve beceri yönünden çağımızın gereklerine göre donatılmış, milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak misyonuyla yaklaşık 19 senedir Bursa'mızın ve geleceğimizin göz bebeği gençlerine hizmet vermeye devam etmektedir. Kulübümüz izcilik, bilek güreşi, dart ve geleneksek okçuluk branşlarında tescil almış olup, çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Bugüne kadar binlerce gencin yetişmesine katkı sağlayan kulübümüz geçen sene bilek güreşi dalında Dünya Şampiyonu çıkararak İzcilikteki başarısını spor alanında da göstermiştir."

İzcileri ve ailelerini tebrik eden Kurşun, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Ali Mutlu ve izci liderlerine teşekkür etti.

Ant içme ve kapanış programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Federasyon Temsilcisi Ali Mutlu, izciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Ali Mutlu, gençlik, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Gençlik Kulübü izcilerinin ant içme töreni yapıldı - Son Dakika

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