İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı - Son Dakika
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İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı

21.07.2023 15:32

İrlanda Kadınlar Dünya Kupası golcüsü Ruesha Littlejohn, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan Avustralyalı yıldız Caitlin Foord'un maç öncesi elini sıkmadı. Perşembe gecesi Avustralya ve İrlanda arasındaki Dünya Kupası açılış maçında iki rakip golcü arasındaki şaşırtıcı olay, maçtan daha çok konuşuldu. Video görüntüleri, İrlandalı golcü Ruesha Littlejohn'un futbolda oldukça alışılmadık bir şekilde, Avustralyalı yıldız Caitlin Foord ile el sıkışmayı açıkça reddettiğini gösteriyor. Görgü tanıkları, gerilimin maç sonrasında da tırmandığını ve Littlejohn'un saha içinde Foord'a yaklaşmaya çalıştığı, ancak takım arkadaşları tarafından fiziksel olarak engellendiğini belirtiyorlar. Şimdi, İrlandalı golcünün bu tuhaf davranışının arkasındaki sebebi hakkında söylentiler yayılıyor ve taraftarlar, Littlejohn'un uzun süreli partneri ve İrlanda kaptanı Katie McCabe ile olan yakın zamandaki ayrılığıyla ilgili olabileceğini iddia ediyor. İrlanda'nın çekici futbol çiftlerinden biri olan Littlejohn ve McCabe, Dünya Kupası'ndan hemen önce İngiltere'nin Players Tribune'daki bir röportajında ayrıldıklarını doğrulayarak yedi yılı aşkın bir sürenin ardından ayrılmışlardı.

İrlanda Kadınlar Dünya Kupası golcüsü Ruesha Littlejohn, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan Avustralyalıyıldız Caitlin Foord'un maç öncesi elini sıkmadı.

Perşembe gecesi Avustralya ve İrlanda arasındaki Dünya Kupası açılış maçında iki rakip golcü arasındaki şaşırtıcı olay, maçtan daha çok konuşuldu.

Video görüntüleri, İrlandalı golcü Ruesha Littlejohn'un futbolda oldukça alışılmadık bir şekilde, Avustralyalı yıldız Caitlin Foord ile el sıkışmayı açıkça reddettiğini gösteriyor.

Görgü tanıkları, gerilimin maç sonrasında da tırmandığını ve Littlejohn'un saha içinde Foord'a yaklaşmaya çalıştığı, ancak takım arkadaşları tarafından fiziksel olarak engellendiğini belirtiyorlar.

Şimdi, İrlandalı golcünün bu tuhaf davranışının arkasındaki sebebi hakkında söylentiler yayılıyor ve taraftarlar, Littlejohn'un uzun süreli partneri ve İrlanda kaptanı Katie McCabe ile olan yakın zamandaki ayrılığıyla ilgili olabileceğini iddia ediyor.

İrlanda'nın çekici futbol çiftlerinden biri olan Littlejohn ve McCabe, Dünya Kupası'ndan hemen önce İngiltere'nin Players Tribune'daki bir röportajında ayrıldıklarını doğrulayarak yedi yılı aşkın bir sürenin ardından ayrılmışlardı.

İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı
İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı
İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı
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Son Dakika Spor İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrlandalı futbolcu, eski kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları paylaşan rakibini maç öncesi elini sıkmadı - Son Dakika
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