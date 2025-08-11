Irmak Ceylin Güçtekin Balkan Şampiyonu Oldu

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, Edirne'de düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Manisa ve Türkiye'nin gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıdan başarıya koşuyor. Genç sporcu, 9-10 Ağustos tarihlerinde 10 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla Edirne'de düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Irmak Ceylin Güçtekin ayrıca milli takımımız ile katıldığı takımlar müsabakalarında ise Balkan 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Hem bireyselde hem de takımlarda Manisa'ya iki madalya ile dönen Irmak, geçen yıl da Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu. Irmak'ın üst üste iki yıl İstiklal Marşı'mızı dinlettiğinin altını çizen Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, "Sporcumuz Irmak Ceylin Güçtekin'in üst üste iki yıl Balkan şampiyonu olarak bizlere yaşattığı gurur tarif edilemez. Ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu ve değerli antrenörlerimizi kutluyorum. Bu büyük başarının, gelecek nesil sporcularımıza ilham olacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA