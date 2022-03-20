Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi - Son Dakika
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Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

20.03.2022 12:19

- Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi Türk basketbolunun önemli kadın sporcularından Işıl Alben'e Elazığ'da oynanan süper lig maçı sonrası taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

- Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

ELAZIĞ - Türk basketbolunun önemli kadın sporcularından Işıl Alben'e Elazığ'da oynanan süper lig maçı sonrası taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli sporcular arasında yer alan ve uzun yıllar Galatasaray'da takım kaptanlığı yaptıktan sonra şimdi Botaş'ta forma giyen Işıl Alben, Elazığ'da sevgiyle karşılandı. Elazığ İl Özel İdare'yi deplasmanda 105-64'lük skorla yenen başkent ekibinin oyun kurucusu Işıl'la maç sonu fotoğraf çekinmek isteyen taraftarlar uzun süre sıra bekledi. Fotoğraf talebinde bulunan hiçbir taraftarın talebini geri çevirmeyen yıldız basketbolcu, Elazığlıların gönlünde taht kurdu.

Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi
Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi
Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi
Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi - Son Dakika


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