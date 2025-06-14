İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe\'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu anlamda transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-lacivertlierin listesindeki yıldız futbolcular ortaya çıktı.

100 MİLYON EUROLUK LİSTE

Daily Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PSG forması giyen 3 futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar'ın bonservisini almak olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan da güçlü talipleri olan PSG'nin Güney Koreli futbolcusu Kang-in Lee'yi de renklerine bağlamak istediği ifade edildi. Fransız ekibinde forma şansı bulamayan bir diğer isim Gonçalo Ramos'un da sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu aktarıldı. PSG'den 3 futbolcuyla ilgilenen sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-min Son için de devrede olduğu belirtiliyor.