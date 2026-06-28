İşitme Engelli Güreşçilerden Milli Takım Hedefi - Son Dakika
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İşitme Engelli Güreşçilerden Milli Takım Hedefi

28.06.2026 11:23
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Van'daki Yeni Polis Gücü Spor Kulübü'nün işitme engelli güreşçileri, milli takım kampına davet edildi.

Van'da milli takım kampına davet edilen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Polis Gücü Spor Kulübünün 7 işitme engelli güreşçisi, milli formayı giyerek uluslararası müsabakalara katılmayı hedefliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Çorum'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Yeni Polis Gücü Spor Kulübü sporcuları, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.

Edremit ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören kulüp sporcularından 7 işitme engelli öğrenci, elde ettikleri başarılar sayesinde Niğde'de yapılacak İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı kampına davet edildi.

Kampta yapılacak değerlendirmelerde başarılı olarak ay yıldızlı formayı giymeyi amaçlayan sporcular, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.

Antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, milli takıma seçilmeleri halinde Ermenistan'da yapılacak Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

"Sporcularımızla 19 madalya ve 2 kupa kazandık"

Polis memuru ve güreş antrenörü Talip Polat, AA muhabirine, 4 yıl önce kurulan Yeni Polis Gücü Spor Kulübünün birçok başarıya imza attığını söyledi.

Güreş branşında da kulübe birçok madalya kazandırdıklarını vurgulayan Polat, "Şehrimizde işitme engelliler güreş takımının olmadığını fark ettim. Özel Eğitim Meslek Lisesi'nden müdürümüzle iletişime geçerek işitme engelli öğrencilerden oluşan bir güreş takımı oluşturduk. Buradaki çocukların güreşe daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Takımımızı kurduktan sonra okulumuzda çalışmalara başladık." dedi.

Turnuvalara hazırlanmak için yoğun antrenman süreçlerinden geçtiklerini belirten Polat, "Çorum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara rağmen çok güzel başarılar elde ettik. Sporcularımızla 19 madalya ve 2 kupa kazandık. Turnuvada başarı elde eden 7 sporcumuz milli takım kampına davet edildi." diye konuştu.

Niğde'de düzenlenecek olan milli takım kampına antrenör olarak katılacağını anlatan Polat, "Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah kampta sporcularımız milli takıma seçilir ve daha sonra Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılır. Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya, Emniyet Müdürümüz Murat Mutlu'ya ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Sinan Bilyan ise sporcuların okulun bodrum katındaki salonda sıkı bir çalışma dönemi geçirdiğini belirterek, "13 sporcumuzla Çorum'da düzenlenen şampiyonaya katıldık. İlk defa katıldığımız için hepimiz çok heyecanlıydık. Şampiyonada federasyon başkanımız bizi çok güzel karşıladı. Sporcularımız inanılmaz başarı sağladı. Ben de milli takım kampına müdür olarak davet edildim. Davetlerinden ötürü federasyon başkanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Hedefim milli takım formasını giymek"

Heyecanını işaret diliyle ifade eden sporculardan 17 yaşındaki Ufuk Ölmez, şunları kaydetti:

"Bir yıldır okulda güreş antrenmanları yapıyoruz. Çorum'da güzel bir başarı elde ettim. 7 arkadaşımla milli takım kampına çağrıldık. Çok heyecanlıyız. Milli takıma seçilerek ülkemizi temsil etmek istiyorum."

Cemil Batan ise "Hedefim milli takım formasını giymek. Ülkemi ve ilimi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyorum. Hocamızla beraber çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşitme Engelli Güreşçilerden Milli Takım Hedefi - Son Dakika

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