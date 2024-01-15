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İşitme Engelli Milli Sporcu Yadigar Talayhan'ın Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu - Son Dakika
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İşitme Engelli Milli Sporcu Yadigar Talayhan'ın Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu

Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. Brezilya'da bronz madalya kazanan Talayhan, Japonya'da yapılacak olan 2025 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Talayhan, yeni madalyalar peşinde olduğunu belirtti.

İşitme Engelli Milli Sporcu Yadigar Talayhan\'ın Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu
15.01.2024 - 11:06,
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Eşinin tavsiyesi ile judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan'ın (29) hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

Büyükler İşitme Engelliler Judo Milli Takımı sporcusu Yadigar Talayhan, güreşçi olan eşinin tavsiyesi ile 6 yıl önce judo ile uğraşmaya başladı. Brezilya'da 2022 yılında gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kadınlar 78 kiloda bronz madalya kazanan Talayhan, Japonya'da 2025 yılında gerçekleştirilecek olimpiyatlarda ise altın madalya hedefliyor.

Milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Yadirgar Talayhan, yeni madalyalar peşinde.

Talayhan: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum"

Yadigar Talayhan, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini söyledi.

Bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahseden Talayhan, "Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için milli takım seçmelerine katıldım ama o zaman takıma girememiştim. 2021 yılında katıldığım Dünya Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadım ve beşinci oldum. Ardından Brezilya'da yapılan olimpiyatlara katıldım. Olimpiyat üçüncüsü oldum. Takım halinde de ikinci olmuştuk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum." dedi.

Judoya eşinin tavsiyesi ile başladığını kaydeden milli sporcu, "Eşim güreşle ilgileniyordu. Onun da milli başarıları vardı. Bana judo yapmamı önerdi. Benim 3 çocuğum var. Eşim 'Olsun, spor yapabilirsin sen.' dedi ve bana bu konuda destek verdi. Beni judoya başlattı. Bana böyle bir sporla ilgilenme imkanı tanıdığı için eşime çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hedefinin zirve olduğunu vurgulayan Talayhan, "Önümüzde öncelikle Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonası var. Burada altın madalyayı hedefliyorum. Sonrasında da Japonya'da yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Brezilya, Japonya, Spor, Güncel, Son Dakika

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