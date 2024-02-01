İşitme Engelli Sporcu Ali Can Fındık, Dünya Tekvando Şampiyonası\'na Altın Madalya Hedefiyle Hazırlanıyor

Karaman'da yaşayan işitme engelli 20 yaşındaki milli sporcu Ali Can Fındık, Kırgızistan'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.
Babasının çocukluk arkadaşı tekvando antrenörü Sadullah Bacaksız'ın kendisini yönlendirmesiyle 10 yaşında tekvandoya başlayan genç sporcu, bugüne kadar katıldığı müsabakalarda 3 Türkiye üçüncülüğü ve bir Türkiye ikinciliği elde etti.
Bu sene Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakası'nda şampiyon olan Fındık, bu derecesiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacak 2024 İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
İşitme cihazı takılıyken konuşup, duyabilen Fındık, spor sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardı.
İşitme engellilere "sporla ilgilenin" tavsiyesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 2. sınıf öğrencisi Fındık, AA muhabirine yaptığını açıklamada, dünya şampiyonu olmak için durmadan çalıştığını söyledi.
Hocasıyla çok sıkı antrenmanlar yaptığını anlatan Fındık, "Spora ortaokulda başladım. 10 yıldır antrenman yapıyorum. Mart ayında dünya şampiyonasına gideceğim. Hedefim birinci olmak ve ilerde olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Benim gibi işitme engelliler spor yapsınlar, yeni başarılar olsun, dünya şampiyonlukları ve olimpiyat şampiyonlukları kazanılsın." ifadelerini kullandı.
Yetenekli gördüğü sporcusuna güveniyor
Antrenör Sadullah Bacaksız ise sporcusunun önemli başarılara imza atacağına inandıklarını kaydetti.
Fındık'ın yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Bacaksız, "Dünya şampiyonasında öncelikli hedefimiz kürsüyü görmek. Kürsüde de hedefimiz birinci olmak. İnşallah ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. Engelli çocuklar, spora teşvik edilmeli. Gençlik ve Spor Bakanlığınca birçok ilde yaptırılan tesislerle daha çok sporcuya ulaşabiliyoruz. Çok güzel tesisler bunlar. Bütün ailelerin çocuklarını gönderip yararlanmasını istiyoruz. Daha iyi imkanlarda antrenman yapıyoruz." diye konuştu.
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