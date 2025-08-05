İşitme Engelli Takım, Tokyo'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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İşitme Engelli Takım, Tokyo'ya Hazırlanıyor

İşitme Engelli Takım, Tokyo\'ya Hazırlanıyor
05.08.2025 13:00
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Türkiye İşitme Engelli Erkek Milli Takımı, Tokyo 2025 Olimpiyatları için Bartın'da kampa başladı.

İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı, Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar öncesi çalışmalarını, seçme değerlendirme amaçlı kampta Bartın'da gerçekleştiriliyor.

Japonya'nın Tokyo şehrinde 15-26 Kasım 2025 tarihinde yapılacak olimpiyatlar öncesi Türkiye İşitme Engelli Erkek Milli Takımı, Bartın'da seçme değerlendirme kampları amaçlı çalışmalara başladı. Kampa iki hafta içerisinde 50 futbolcu davet edilirken toplamda ise 60 futbolcu denenecek.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında final ve yarı final heyecanı yaşayan milli oyuncular, hedefin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Diyar Yılmaz: "Hedef tabii ki olimpiyat şampiyonluğu"

Milli takımda 10 yıldır yer alan ve 2 yıl sakatlık sürecinin ardından yeniden kampa davet edilen futbolcu Diyar Yılmaz, işaret diliyle yaptığı açıklamada, "2 sene sakatlık yaşadım. Son bir buçuk yıldır yoktum. Şimdi tekrar kampa davet edildim. Hedefimiz tabii ki olimpiyat şampiyonluğu. Allah izin verirse bu yolda ilerliyoruz" dedi.

22 yaşındaki milli futbolcu Recep Atınç Orta ise, "İlk kez olimpiyatlara davet edildim. İnşallah bu sene olimpiyat şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız. Hocamıza ve kendi ekibimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Soner Balcı: "İnşallah şampiyon olacağız"

Dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve Olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Teknik Delege Soner Balcı, "Ben de buraya desteğe geldim. Yeni ve genç oyuncular deniyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazan Karacif: "'Birlikte başaracağız' sloganıyla Olimpiyat Şampiyonu olacağız"

Teknik Direktör Ramazan Karacif ise 15-26 Kasım 2025 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları hazırlığı kapsamında gerçekleştirilen kamp hakkında bilgiler verdi. Türkiye İşitme Engelliler 1., 2. ve 3. liginde oynayan toplam 60 futbolcuyu kampa davet ettiklerini belirten Teknik Direktör Karacif, seçmelerdeki amacın ise Türkiye'ye uzun yıllar şampiyonluk yaşatacak yeni bir jenerasyonu yakalamak olduğunu kaydetti. Milli takımın mevcut kadrosuna yeni yetenekleri de monte etmeyi hedeflediklerini anlatan Karacif, "26 Temmuz itibariyle Bartın'ın ev sahipliğinde A Milli Futbol Takımımıza seçme değerlendirme kampları amaçlı çalışmalarımıza başladık. Geçen hafta ve bu hafta içerisinde yaklaşık 50 sporcumuza A Milli Takım kamp imkanı sunduk. Umarım bu süreçte milli takımımıza genç yeni sporcular kazandırma imkanı sağlarız ve milli takımdaki oyuncu havuzumuzu genişletiriz. Oldukça iyi mevcut kadromuza, iskelete yeni yetenekli oyuncuları da katmak istiyoruz. İnşallah devam eden kamplarımızla ve 'Birlikte başaracağız' sloganıyla Olimpiyat Şampiyonu olarak önce Bartın ve ardından Türkiye'ye bu güzel haberi vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Ay yıldızın olduğu her yer final oynar"

Takıma destek verenlere de teşekkür eden ve başarıyı kalıcı hale getireceklerini belirten Karacif, "Daha önce Avrupa ve Dünya olimpiyat şampiyonluğu yaşamış bir takımın yeniden temellerini atmak için yeni ve genç sporcularla jenerasyon değişikliğine gitmeyi hedefledik. Bu yolda ilerliyoruz. Duygusallıktan bağımsız olarak söylüyorum. Ay yıldızın olduğu her yer final oynar. Finalin sonunda başarı olur. Bizim amacımız sadece bu uluslararası şampiyonaya katılmak değil. Kesinlikle ve kesinlikle tek amacımız final oynamak. Finalin sonunda da şampiyon olmak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Gerçek ve yegane hedefimiz bu. Bunun için kenetlendik. Futbolcular ve teknik kadro olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve devletimiz de bizlere inandığı için her türlü imkanı sağlıyor. Biz de sevdiklerimizi, ülkemizi mahcup etmemek amacıyla Japonya'dan şampiyonlukla döneceğimi inanıyoruz ve bunun sözünü vermek isterim" diye konuştu.

Karacif; ağustos, eylül ve ekim aylarında da kamplar yapacaklarını vurgulayarak, kasım ayındaki Tokyo Olimpiyatlarına hazır bir şekilde katılacaklarını vurguladı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Milli Takım, Politika, Türkiye, Futbol, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelli Takım, Tokyo'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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