İşitme Engelliler A Milli Erkek ve Kadın Futsal Takımı, Deaflympics\'te Şampiyonluk İstiyor

İşitme Engelliler A Milli Erkek ve Kadın Futsal Takımı, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) her iki kategoride de şampiyon olmak istiyor.
Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek olimpiyatlar öncesi kampa giren milliler, başarılı olmak için sıkı çalışma yapıyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarihinde de futsalda ilk kez olimpiyat oyunlarına katılacak ay-yıldızlı ekip, organizasyonu şampiyonlukla taçlandırıp Türkiye'de bu alanda bir ilki başarmayı hedefliyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve milli takımların teknik direktörü Ersan Tolukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 kadın, 14 erkek sporcu ile olimpiyatlara hazırlık için kamp yaptıklarını söyledi.
Turnuvaların yapılacağı yerde kampa girmek istediklerini ifade eden Tolukan, şöyle konuştu:
"Futbolda kadınlarımız Malezya'daki son dünya şampiyonasında ikinci oldu. İlk defa böyle bir başarı kazandılar. Erkeklerimizin olimpiyat ve dünya şampiyonlukları var. Yani tecrübeli takımlarla turnuvaya katılıyoruz. Kadın ve erkeklerde böyle başarılı olmuş bir takım. Geçmişteki şampiyonluklara baktığımızda bu organizasyonda ikincilik, üçüncülük dahil bizim için başarısızlık sayılacaktır. Her zaman hedefimiz Türkiye için birincilik olacak. İnşallah kendi evimizde birinci oluruz."
"Antrenmanlarımızı bilimsel formatta yapıyoruz"
Tolukan, rakipleri analiz ederek çalıştıklarını dile getirerek, "İlk maçımızı kadınlarla başlatacağız. Futsal futboldan daha zor bir branş olarak geçiyor ve gruptaki takımlar gerçekten zorlu. Özellikle Avrupa ülkeleri başarılılar. Son dönemde diğer kıta ülkeleri de başarı göstermeye başladı. Kadınlarda Polonya, İngiltere ve Almanya gibi zorlu rakiplerimiz var. Son dönemde özellikle dünya şampiyonasında izlediğimiz zorlu rakiplerimiz var. Biz bunların maçlarını izleyip analiz ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızı bilimsel formatta yapıyoruz. Kadınlarda inşallah gruptan çıkıp finale adımızı yazdırarak şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erkek takımı hakkında da konuşan Tolukan, "Onların da çok zorlu bir grubu var. Tabiri caizse 'ölüm grubu' adı altında bir grupta mücadele edeceğiz. Son Avrupa finalini oynayan İspanya ve İtalya takımlarından İtalya ve son dünya şampiyonu İran bizim grubumuzda. Zorlu rakipler ama biz bunları kafaya takmıyoruz çünkü çalışmalarımızı en üst seviyede devam ettiriyoruz. İnanıp Erzurum halkını yanımıza alarak iki kategoride de şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
Kaptan Mahmut Aktaş: "Hedefimiz kendi seyircimiz önünde şampiyon olmak"
A Milli Erkek Futsal Takım Kaptanı Mahmut Aktaş da turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"(Futbol) Milli takımda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları yaşadım. Erzurum'daki oyunlarda ilk maçımız İtalya ile olacak ve inşallah yenerek olimpiyatlara iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Daha önce başka ülkelerde katılmıştık ama ilk defa kendi ülkemizde, kendi sahamızda bu turnuvaya katılacağız. Pozitif ortamda çalışmalarımıza devam ediyor, her geçen gün üstüne koyarak çalışıyoruz. Hedefimiz kendi seyircimiz önünde şampiyon olmak."
Son Dakika › Spor › İşitme Engelliler A Milli Erkek ve Kadın Futsal Takımı, Deaflympics'te Şampiyonluk İstiyor - Son Dakika
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Niğde'deki bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, İSG yönetmeliği çerçevesinde çekilen güvenlik ağı sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu. Oyun oynarken ailenin dikkatsizliği sonucu düşen çocuk, temizlik görevlisi tarafından fileden çıkarıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan ihanet videolarına bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşı araba kullandığı sırada telefonunu kurcalayan genç, tesadüfen ihanete uğradığını öğrenip o anları da cep telefonu ile kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?