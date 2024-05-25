İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Almanya ve Yunanistan galip

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada B Grubu'nda Almanya ile İskoçya karşılaştı. Karşılaşmayı Almanya 4-0 kazandı. B Grubu'nun diğer maçında ise Yunanistan, Galler'i 5-1 mağlup etti.

Şampiyona yarın B Grubu'nda İngiltere-Almanya, Yunanistan-İskoçya maçları ve A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Danimarka arasında oynanacak play-off maçı ile devam edecek.

A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Türkiye, 28 Mayıs Salı günü saat 10.30'da B Grubu birincisi ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.