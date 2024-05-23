İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda İngiltere ve Almanya galip

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesinde süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B grubunda İskoçya ile İngiltere karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı. B grubunun diğer maçında ise Almanya, Galler'i 4-1 mağlup etti.

Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna ile Sırbistan, İtalya ile Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye ile Polonya ve Fransa- Belçika maçları ile devam edecek.

Türkiye grupta son maçını yarın saat 17.00'da Calista Sports Center sahasında oynayacak.