İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ve Almanya galip - Son Dakika
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İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ve Almanya galip

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda İngiltere ve Almanya galip

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, İskoçya'yı 2-1, Almanya ise Galler'i 4-1 mağlup etti. Şampiyona yarın Ukrayna-Sırbistan, İtalya-Danimarka, Türkiye-Polonya ve Fransa-Belçika maçlarıyla devam edecek.

23.05.2024 20:01
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesinde süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B grubunda İskoçya ile İngiltere karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı. B grubunun diğer maçında ise Almanya, Galler'i 4-1 mağlup etti.

Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna ile Sırbistan, İtalya ile Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye ile Polonya ve Fransa- Belçika maçları ile devam edecek.

Türkiye grupta son maçını yarın saat 17.00'da Calista Sports Center sahasında oynayacak.

Kaynak: AA

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