İşitme Engelliler Futbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

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Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, yeni sezon çalışmaları ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Geçen sezon tecrübesizliklerine rağmen ligde kalmayı başardıklarını anlatan Bebe, "Şanlıurfa'yı Süper Lig'de temsil etmek, orada tutunmak bizim için başarıdır. Bu sene antrenmanlarımıza başladık. İnşallah hedefimiz tekrar ligde kalmak, sonra da üst sıralara çıkmaktır." dedi.

Zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Bebe, şunları kaydetti:

"Ligde kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Şanlıurfa'nın işitme engelli çocukları hepimizin çocuklarıdır, hepimizin evlatlarıdır. Bu çocukları antrenmanlara getirip spor yaptırmak, etkinliklere katmak çok kolay bir şey değil. Ligimizde gerçekten kendini kanıtlamış takımlarımız var. Batıdaki takımlar bize göre daha güçlü. Biz de Güneydoğu'nun gözdesi olmaya çalışıyoruz. Eğer destek bulursak bunları başarabileceğimize inanıyorum. Şanlıurfa olarak biz kendi evlatlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, hiç transfer yapmıyoruz. Bu sene kalecimiz sakat olduğu için belki bir kaleci kiralayabiliriz. Kendi çocuklarımızı Süper Lig'de vitrine çıkarmak istiyoruz. Eğer başaracaksak kendi çocuklarımızla başarmak istiyoruz. Geçen sene çok tecrübesizdik. Oyuncularım tecrübe kazandı. Bu tecrübemizi inşallah bu sene lige yansıtıp güzel yerlere geleceğiz. Eksiklerimiz var elbette ama bunu da yapacağımız çalışmalarla giderip inşallah daha güzel yerlere geleceğiz."

"İş insanlarımız bu çocuklara destek versin"

Takımın hem başkanlığını hem teknik direktörlüğünü yaptığını ve maddi destek görmediklerini dile getiren Bebe, "Federasyonun bize verdiği harcırahın dışında hiçbir gelirimiz yok. Bu gelirle hem ligde kalıyoruz hem takımda ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım ediyoruz. Artık nereye kadar dayanabileceğiz onu Allah bilir. Yıllarca birinci ligde oynadık, birçok ilin güçlü takımına rağmen Süper Lig'e yükselmek ve orada kalabilmek çok kolay bir şey değil. İş insanlarımız bu çocuklara destek versin. Bu çocuklar da onların desteğiyle vitrine çıksınlar, daha güzel yerlere gelsinler." diye konuştu.

Takımda 18 yıldır top koşturan Hüseyin Güler de yıllarca 2. Lig ve 1. Lig'de mücadele ettikten sonra geçen sezon Süper Lig'de yer aldıklarını belirterek, "Takımda eski oyuncular ve gençlerle güzel bir ekibimiz var. Özellikle gençlerimiz gelecek vadediyor. Haftada 2 gün antrenman yaparak sezona hazırlanıyoruz. Eğer bize destek verilirse ilk ikiye girerek Avrupa'da kentimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın genç oyuncularından Mahmut Dilan ise geçen sezon ilk defa mücadele ettikleri Süper Lig'de kalmayı başarı olarak gördüklerini dile getirerek, "Bu sene amacımız önce ligde tutunmak sonra üst sıralarda yer almak. Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz. Eğer bize destek verilirse Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.