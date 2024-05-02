İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi - Son Dakika
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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası için Antalya\'da kampa girdi

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi. Milli takım, Belek'te hazırlanarak şampiyonada başarılı olmayı hedefliyor. Teknik direktör Ramazan Karacif'in yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda 23 oyuncu bulunuyor.

02.05.2024 14:39
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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Türkiye'de 20 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Antalya'da düzenlenecek şampiyonaya 19 Mayıs'a kadar Belek'te hazırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, toplam 13 ülkenin yer alacağı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza atmış, adını dünya arenasına yazdırmış A Milli Futbol Takımımıza son kamplarında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu yoğun çalışmaların neticesinde kupayı kendi ülkemizde kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ramazan Karacif'in yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda şu isimlerin bulunduğu kaydedildi:

Ersin Mert, Recep Arınç Orta, Melih Enes Kantar, Tolga Alkan, Emirhan Doğan, Emre Kılınç, Ahmet Ergin, Mahmut Aktaş, Mustafa Genç, Serhat Başaran, Murat Bek, Emrecan Dönmez, Zübeyir Nalbant, Muhammed Emin Yıldız, İsmail Arda Yamaç, İmamettin Sunmez, Zindan Altın, İsmail Kardaş, Mert Ali Özen, Musa Bulut, Eyüp İnan, Mete Kılıç, Muhammed Mustafa Yıldız

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi - Son Dakika

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