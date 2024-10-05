İskenderun Yüzme Maratonu Başladı - Son Dakika
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İskenderun Yüzme Maratonu Başladı

İskenderun Yüzme Maratonu Başladı

4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Adana'da başladı ve 39 km sürecek.

05.10.2024 09:46
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4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Adana'da başladı.

Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda iki bireysel sporcu ile bir bayrak takımı yarışıyor. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona erecek 39 kilometrelik maratonunun 14 saatte tamamlanması bekleniyor.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikle Türkiye'yi açık deniz maratonları liginde üst sıralara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Maratonun ülkenin ve denizlerinin tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Vanlı, şunları kaydetti:

"Manş geçişi, Capri Napoli, Kalamata gibi uluslararası tanınmış, karizmatik yarışlara biz de rakip olmak istiyoruz. Bu çabaya kulaçlarıyla destek veren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Yarışmada solo yüzecek iki sporcumuz Sanem Dilek ve Faruk İlgüy. Sanem hanım bu mesafeyi yüzecek ilk Türk kadın yüzücümüz olacak. Büyükçekmece, Mudanya, Gökçeada ve İskenderun maratonlarını tamamladığı için dörtdörtlük yüzücü ünvanına hak kazanacak. Bu yarışmada bir de bayrak takımımız var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İskenderun Yüzme Maratonu Başladı - Son Dakika

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