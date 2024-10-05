İskenderun Yüzme Maratonu Tamamlandı

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ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu kapsamında açılan yüzücüler, 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçerek Hatay'ın İskenderun kıyısına ulaştı.

İki bireysel sporcu ve 5 kişilik bir bayrak takımından oluşan yüzücüler, Yumurtalık kıyısından saat 05.00 sıralarında 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'na başladı. 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçen yüzücüler İskenderun sahiline ulaştı. Ellerinde Türk bayrağı ile denizden çıkan yüzücüleri, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel çiçekle karşılayarak tebrik etti.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selamı Vanlı da yüzücüleri tebrik etti. Vanlı, "Ülkemizin kristal berraklığındaki lacivert sularını tüm dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. Saatte ortalama 3 bin 500-4 bin metre ile geldiler. İskenderun Körfezi'nde yüzme maratonu geleneksel hale geldi. Klasik bir yarış oldu. Önümüzdeki seneden itibaren yurt dışı katılıma açılacak, ülkemizin bayrağını açık su yüzme maratonlarında en yukarıya çıkartma gayreti içindeyiz" dedi.