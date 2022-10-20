Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi nedeniyle bu ayrılığın gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Riekerink'e kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İskenderunspor, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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