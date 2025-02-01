İskenderunspor'un Yeni Stadyum Açılışı Trabzonspor'la - Son Dakika
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İskenderunspor'un Yeni Stadyum Açılışı Trabzonspor'la

İskenderunspor\'un Yeni Stadyum Açılışı Trabzonspor\'la

İskenderunspor, yeni stadyumunu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçıyla açacak.

01.02.2025 11:47
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Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. tur müsabakasında Nesine 3. Lig ekiplerinden Tire 2021'i, 5. turda da Trendyol Süper Lig'den Atakaş Hatayspor'u eleyen İskenderunspor, A grubundaki ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Grubun 2. karşılaşmasında Sarıseki Mahallesi'ndeki 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan İskenderunspor, rakibini yenerek yeni stadında oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

"Stadımız Trabzonspor maçıyla açılıyor"

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirini, kupada gruplara kadar ulaşmanın takımları adına büyük başarı olduğunu söyledi.

Çeyrek final yolunda her maça puan almak için çıktıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Kupadaki format bu yıl değişti bu da biraz aleyhimize oldu. Grubumuzda 6 takım var ama sadece 2 takım çıkıyor ve bu grupta tek 2. Lig takımı biziz. Bizler de çeyrek finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, inşallah başarılı oluruz. Stadımız, Trabzonspor maçıyla beraber açılıyor, taraftarımızı davet ediyoruz, güzel bir gün olacak. Trabzonspor maçında önceliğimiz 1 puan, alabilirsek de 3 puan."

"Sahaya çıkacak, elimizden geleni yapacağız"

Takım kaptanı Erbay Eker de kupada aldıkları iyi sonuçlarla gruplara kaldıklarını söyledi.

Trabzonspor maçını heyecanla bekleklediklerini belirten Erbay, "Trabzonspor büyük bir camia, onlarla oynayacağımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. İnşallah iyi bir maç olur puan ya da puanlar almak istiyoruz. Belki hayal gibi geliyor ama biz gerçekten puan ve puanlar için sahaya çıkacak, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Takımın yeni transferlerinden sol bek Yusuf Acer de hem ligde hem de kupada hedefleri olan takımda forma giydiğini söyledi.

Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadeleye sıkı hazırlandıklarını anlatan Acer, "Heyecanlıyız, hem şehir hem de bizim adımıza güzel bir maç olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İskenderunspor'un Yeni Stadyum Açılışı Trabzonspor'la - Son Dakika

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