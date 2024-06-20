Stat: Köln
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)
İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (Dk. 61 McKenna), Robertson, McTominay, Gilmour (Dk. 79 McLean), McGregor, McGinn (Dk. 90+1 Christie), Adams (Dk. 90+1 Shankland)
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer (Dk. 86 Stergiou), Xhaka, Freuler (Dk. 75 Sierro), Shaqiri (Dk. 60 Embolo), Aebischer, Vargas (Dk. 75 Rieder), Ndoye (Dk. 86 Amdouni)
Goller: Dk. 13 McTominay (İskoçya), Dk. 26 Shaqiri (İsviçre)
Sarı kartlar: Dk. 31 Rodriguez, Dk. 86 Sierro (İsviçre), Dk. 51 McTominay, Dk. 68 McKenna, Dk. 71 McGinn (İskoçya)
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.
13. dakikada İskoçya öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan McGregor'ın pasında ceza alanı çizgisinin hemen önünden McTominay'in şutunda, savunmada Schar'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
26. dakikada İsviçre beraberlik golünü buldu. Ralston'un hatalı geri pasında fırsatçılığını konuşturan Shaqiri'nin ceza sahasına girmeden gelişine plasesinde top ağlarla buluştu: 1-1
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
67. dakikada İskoçya gole çok yaklaştı. Robertson'ın rakip ceza sahası çizgisinin hemen önünden sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasın hemen önünde Hanley'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
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