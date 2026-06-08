İskoçya Kadrosunda Sürpriz Seçim - Son Dakika
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İskoçya Kadrosunda Sürpriz Seçim

İskoçya Kadrosunda Sürpriz Seçim
08.06.2026 16:43
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Antrenör Clarke, McBurnie yerine Stewart'ı tercih etti. Stewart, sakatlık sonrası formda.

İskoçya antrenörü Steve Clarke'ın, Hull City'i Premier Lig'e taşıyan Oli McBurnie'yi kupa kadrosuna almaması tartışıldı.

Clarke ise forvet Ross Stewart'ın ismini öne çıkarıyor ve "büyük maçlarda büyük goller atabilir" diyor.

29 yaşındaki Southampton forvet oyuncusu Stewart, 2022'den bu yana sakatlık nedeniyle İskoçya kadrosunda yer almadı.

Ross'un geçirdiği "korkunç" sakatlığı hatırlatan İskoç çalıştırıcı, "bu seviyeye çıkabileceğini ve iyi durumda olduğunu gösterdi" dedi.

Stewart, bu sezon Southampton için 8 gol attı.

Oli McBurnie ise Championship'te Hull City adına toplamda 19 gol kaydetmişti.

Genç kanat oyuncusu Findlay Curtis ve Hearts'ın 43 yaşındaki kalecisi Craig Gordon, takımda yer aldı.

İskoçlar C Grubunda Haiti (14 Haziran), Fas (19 Haziran) ve Brezilya (24 Haziran) ile karşılaşacak.

İlk iki grup maçı Massachusetts'te, son maç Miami'de yapılacak.

Dünya Kupası İskoçya kadrosu

Kaleciler: Craig Gordon, Angus Gunn, Liama Kelly.

Defans: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyama, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.

Orta saha oyuncuları: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.

Forvet: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Hull City, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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