Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen kampa, Türkiye ve 15 ülkeden 2 binden fazla izci katılıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı - Son Dakika

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