İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı

02.08.2022 15:08
İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı

İslam İzcileri Dostluk Kampı'na katılmak üzere 15 ülkeden yüzlerce izci, Konya'ya geldi.

İslam İzcileri Dostluk Kampı'na katılmak üzere 15 ülkeden yüzlerce izci, Konya'ya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen kampa, Türkiye ve 15 ülkeden 2 binden fazla izci katılıyor.

Beyşehir yolu Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyonda, şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar yapılacak.

Türkiye'nin yanı sıra kampta Kuveyt, Filistin, Lübnan, Katar, Pakistan, Libya, Sudan, Mısır, Suriye, Nepal, Liberya, İngiltere, Kanada, Danimarka, Lüksemburg'dan katılımcı yer alıyor.

YORUMLAR
500
Metrelerce koştu altın madalyanın sahibi oldu Metrelerce koştu altın madalyanın sahibi oldu AK Parti heyeti Bera Holding'i ziyaret etti AK Parti heyeti Bera Holding'i ziyaret etti
Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:43 Ukrayna'da lise öğrencilerine temel savunma ve silah kullanım dersleri veriliyor
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement