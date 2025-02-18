İsmail Hacı Bekar'dan Avrupa'da Bronz Madalya - Son Dakika
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İsmail Hacı Bekar'dan Avrupa'da Bronz Madalya

İsmail Hacı Bekar\'dan Avrupa\'da Bronz Madalya

Sakatlıkla mücadele eden İsmail Hacı Bekar, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz kazandı.

18.02.2025 11:47
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İlk kez farklı sıklette mücadele ettiği Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İsmail Hacı Bekar, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 50 kilogramda Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü, 55 kilogramda iki kez dünya ikinciliği ile son olarak Slovakya'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda üçüncülük elde eden İsmail'in, 55 kilogramda para bilek güreşinde de Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Katıldığı son şampiyonada sol kolunda yırtıklar oluşmasına rağmen kürsünün 3. basamağında yer almaya başaran İsmail Hacı Bekar, yoğun tedavi sürecinin ardından sakatlığını büyük ölçüde atlatarak yeni şampiyonalar için form tutuyor.

Nisanda yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ile haziranda Romanya'da gerçekleştirilmesi beklenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda zirvede yer almak isteyen İsmail, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Beklentileri elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum"

İsmail Hacı Bekar, AA muhabirine, yeni başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Zor bir sakatlık süreci yaşadığını anlatan İsmail, "Sakatlığımın yüzde 70'i geçmiş durumda fakat hala devam eden ağrım var. Önümüzdeki şampiyonalara kadar sakatlığımın geçeceğini ümit ediyorum." dedi.

İsmail, sakatlığının kendisini son Avrupa Şampiyonası'nda çok etkilediğini belirterek, "Maçların başında sakatlığım yoktu fakat turnuvanın ilerleyen süreçlerinde ikinci, üçüncü maçtan sonra sakatlığım nüksetti. Daha sonra istediğim performansı gösteremedim. İlk turda yendiğim rakiplerime yenildim. Ağrı ve acıdan maçlara çıkamaz hala geldim." diye konuştu.

Önünde iki önemli organizasyonun olduğunu dile getiren İsmail, şöyle devam etti:

"Ağırlık antrenmanlarımı yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Zaten bir üst sıklete geçmiştim, farklı bir sıkletteyim. İlk önce Türkiye Şampiyonası yapılacak. Milli takım seçmelerinde birinci olursak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye gideceğiz. Beklentileri elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Nasip, bazen olmuyor. Sakatlıklar, antrenman eksiği illa olabiliyor. Farklı sıklete geçtiğimizde farklı rakiplerimiz olabiliyor. Rakiplerimizi tam tanımamış, onlara alışamamış oluyoruz. Beklentileri karşılamaya yönelik çalışmalarımı yapacağım. Gerisi Allah'ın takdiri."

İsmail Hacı Bekar, her zaman daha iyisini yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Önceki şampiyonalarda olduğu gibi yine şampiyon olmak, Allah'ın izniyle milli takımımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Onun için çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım kalbimden geçen olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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