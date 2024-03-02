- İsmail Kartal: "Bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum"
MERSİN - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçına gerçekten ekip olarak hazırlanarak geldiklerini vurgulayarak, "Öncelikle iyi bir reaksiyo verip, iyi bir oyun, iyi mücadele ve 3 puan alıp kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. 4 ay sonra aramıza katılan sakatlıktan dönen Becao'nın güzel bir oyunla başlangıç yapması, Fred'in ikinci yarı 25-30 dakika takıma girdikten sonraki enerjisi ve bazı oyuncuların da birkaç haftadır durgunluklarını üzerinden atarak, çok daha fazla performanslarını yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımız 2 golün haricinde de hem ilk yarı hem ikinci yarıda çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum. Buraya kadar gelen büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hatayspor'a gelince, Volkan Demirel benim kardeşim çok güzel günlerimiz geçti. Kendisinin yolu açık olsun. Hangi şartlar altında, nasıl mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Ona da başarılar diliyorum. Hatayspor'un, Volkan Hocamızın da yolu açık olsun" diye konuştu.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında teknik direktör Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet eden cisimler sonrası ortalık karıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu ve o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hatayspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımların küme düşme potasında olduğu maçlarda zorluk çıkarabileceğini belirterek, Fenerbahçe'nin akıllı oynayarak maçı kazandığını ve şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndüğünü söyledi. Baki ayrıca, hakem performansları ve rakip takımın başkanıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kritik bir maçı kaybettiklerini ve ligde kalma mücadelesine devam edeceklerini söyledi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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