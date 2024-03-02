İsmail Kartal: "Bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum" - Son Dakika
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İsmail Kartal: "Bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum" dedi.

02.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
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- İsmail Kartal: "Bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum"

MERSİN - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçına gerçekten ekip olarak hazırlanarak geldiklerini vurgulayarak, "Öncelikle iyi bir reaksiyo verip, iyi bir oyun, iyi mücadele ve 3 puan alıp kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. 4 ay sonra aramıza katılan sakatlıktan dönen Becao'nın güzel bir oyunla başlangıç yapması, Fred'in ikinci yarı 25-30 dakika takıma girdikten sonraki enerjisi ve bazı oyuncuların da birkaç haftadır durgunluklarını üzerinden atarak, çok daha fazla performanslarını yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımız 2 golün haricinde de hem ilk yarı hem ikinci yarıda çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum. Buraya kadar gelen büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hatayspor'a gelince, Volkan Demirel benim kardeşim çok güzel günlerimiz geçti. Kendisinin yolu açık olsun. Hangi şartlar altında, nasıl mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Ona da başarılar diliyorum. Hatayspor'un, Volkan Hocamızın da yolu açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' - Son Dakika

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