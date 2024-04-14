Spor

- İsmail Kartal: "Daha farklı da kazanabilirdik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:

"Livakovic, sezonun en iyi performansını ortaya koydu"

"Futbolun kalbini bilen bir insanım"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kendimiz gibi oynayarak pozisyon bulduk, gollerimiz de geldi. Bu akşam kazanmasını bildik. Daha farklı da kazabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Maça çok fazla antrenman yaparak hazırlanma şansımız olmadı. 3 gün içinde bir maç daha oynadık. Karagümrük'ün ligde pozisyonu belli, bize karşı ne kadar iyi hazırlanacaklarını biliyorduk. Biz de takım olarak ilk devre istediğimiz gibi üretken futbol oynayamasak da bunun böyle olmaması gerektiğini konuşarak hep beraber maçı çevirmemiz gerektiğini konuşarak iyi bir başlangıç yaptık. Kendimiz gibi oynayarak pozisyon bulduk, gollerimiz de geldi. Bu akşam kazanmasını bildik. Daha farklı da kazabilirdik. Karagümrük de iyi bir takım. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyorum.

"Biz kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz"

Kartal, sosyal medyada kendisini eleştirenlere yönelik yaptığı açıklamada, "Ben ne yaptığını bilen insanım. Başkalarının ne söylediği umurumda değil. Yaptıklarım ortada. Yapmaya da devam edeceğim. Takımıma da güveniyorum. Bugüne kadar güçlü bir oyunla geldik. 3-0 geriye düşmemize rağmen ben dik duruşuma devam ettim. Maçı 3-2'ye getirdik 4-3 de olabilirdi. Biz kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hayatımı bu işe verdim. Günün sonunda ne olacak hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Livakovic, sezonun en iyi performansını ortaya koydu"

Hırvat kaleci Livakovic'in Trabzonspor maçı sonrası psikolojik olarak etkilenmesi üzerine sorulan soruya İsmail Kartal, "Livakovic, yönetimimiz hep birlikte önemli bir yatırım olarak transfer ettik. Çok duygusal bir çocuk, sürekli konuşuyoruz. Bugün çok güzel bir performans ortaya koyarak oynadı. Sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Bundan sonra üzerine çıkarak, performansını arttırarak devam edeceğini umuyorum" yanıtını verdi.

"Futbolun kalbini bilen bir insanım"

Oyuncularıyla çok samimi bir ilişkisi olduğunu aktaran Kartal, "Oyuncularım da biliyor, kim hak diyorsa onun oynayacağını biliyor. Antrenmanlarda çalışarak oyuncuların performansları ve maç maç bunu başarıyoruz. Devre arası toplantılar biraz da tecrübeyle alakalı bir şey. Ben de futbolun içinden gelen bir insanım. Futbolun kalbini bilen bir insanım. Oyuncularıma olan güvenim ve saygım, yapmış olduğumuz diyaloglar sayesinde, her şey şeffaftır benim bulunduğum yerde. Karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ilişkimiz var" şeklinde konuştu.

"VAR'a gelen yabancı hakem bana göre iyi olacak gibi görünüyor"

Karşılaşmanın hakem performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal şöyle dedi:

"Hakem bugün bana göre doğru maç yönetti. Rakibimizin beklediği penaltı pozisyon aldatmaya yönelik hareket. Bizim penaltı beklediğimiz pozisyonda durduruldu, izledi penaltı verilmedi. Karşı karşıyayken golümüz engellendi. VAR'a gelen yabancı hakem bana göre iyi olacak gibi görünüyor."

"Tüm çalışmalarımızı yarın sabahtan itibaren başlıyoruz"

Kartal, sezonun kalan bölümüyle ilgili de konuşarak, "Bu iş sezon sonuna kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Her maçı kazanmak için, rakibe göre planlarımız oluyor. En önemli maçımız perşembe günü Olympiakos maçı. Bu geceden itibaren o turu geçmek için tüm çalışmalarımıza yarın sabahtan başlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.