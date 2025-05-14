İsmail Kartal\'dan \'Fenerbahçe\'ye geri döner misiniz\' sorusuna cevap

İran Ligi ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, bir gazetecinin " Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? şeklindeki sorusuna cevap verdi.

''FENERBAHÇE'YE GİTMEM DOĞRU OLMAZ''

Gazetecinin sorusunu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." cevabını verdi.

PERSEPOLIS KARİYERİ

Fenerbahçe'de görev almasının ardından yılın ilk ayında Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, İran ekibinin başında 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi. Deneyimli teknik adam, daha önce Fenerbahçe'de 3 farklı dönemde teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.