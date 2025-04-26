İsmail Kartal, Fenerbahçe\'den 2 eski yıldızını istiyor

İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Serdar Dursun'un ardından Türkiye'den yeni futbolcuları takıma kazandırmak adına harekete geçti. Transfer çalışmalarına başlayan İsmail Kartal, gözünü Fenerbahçeli 2 oyuncuya dikti.

HEDEFİNDE MERT HAKAN VE OSAYI VAR

İran basınından Tasnim'de yer alan habere göre, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yeni sezonda geçmiş sezonlardan tanıdığı futbolcularla birlikte çalışmayı istiyor. Deneyimli hocanın bu nedenle Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Osayi-Samuel'i listesine aldığı iddia edildi. İsmail Kartal'ın ayrıca bir dönem Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Kongolu forvet Thievy Bifouma'yı da takip ettiği aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan Osayi Samuel, bu maçlarda 2 asistle oynadı. Mert Hakan Yandaş ise çıktığı 27 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.