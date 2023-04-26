İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir - Son Dakika
Üye Girişi

İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir

26.04.2023 12:02

Son olarak Süper Lig'de geçen sezon Sarı-Lacivertlileri yöneten İsmail Kartal, Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Yaklaşık 10 aydır takım çalıştırmayan Kartal, Süper Lig'e Sivasspor ile geri dönebilir. Daha önce de Yiğidoları çalıştıran İsmail Kartal, takımı 2005 yılında şampiyon yaparak Sivasspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yolları ayıracak Sivasspor, yeni hocasını buldu. Yiğidolar, daha önce şampiyonluk sevinci yaşadıkları İsmail Kartal ile yeni bir maceraya yelken açmak üzere.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Akşam'da yer alan habere göre, Sivasspor, İsmail Kartal ile ilk teması kurdu. Görüşmenin olumlu geçtiği ve deneyimli hocanın kısa süre içinde imzayı atacağı iddia edildi.

SİVASSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

İsmail Kartal, daha önce de Sivasspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli hoca Yiğidolar ile 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak, takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

YORUMLAR
500

Rıza Çalımbay, İsmail Kartal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Demirtaş'ın "İmralı'ya heyet gönderildi" iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt: Açık ve net olarak yalan
12:09 AK Partili Yılmaz, Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:58 AK Partili Yılmaz'dan Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:56 İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:44 Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi
11:37 Sivasspor ile ilk görüşme olumlu! İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor
11:40 Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı
11:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:36 Nişan töreni esnasında gelin adayına elini öptüren görümce, yoğun tepki aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 12:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement