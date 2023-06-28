İsmail Kartal, Fenerbahçe ile 3. dönemine başlıyor - Son Dakika
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İsmail Kartal, Fenerbahçe ile 3. dönemine başlıyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile 3. dönemine başlıyor

28.06.2023 16:29

Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, yarın İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Kartal daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında da Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve her iki sezonda da takımı ligi 2. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başlıyor. Deneyimli hoca, yarın İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple imzalayacak.

3. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Hac vazifesinden yarın dönecek olan İsmail Kartal, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertli kulüpteki 3. dönemine resmen başlayacak.

İKİ SEZONDA DA FENERBAHÇE 2. OLDU

İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında da çalıştırmıştı. Sarı-lacivertli takım iki sezonda da ligi 2. sırada bitirmişti.

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