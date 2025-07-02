İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, İran ekibiyle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, yaptığı açıklama ile İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığı öğrenildi.

KARNESİ

Persepolis'in başında 16 maça çıkan İsmail Kartal, bu mücadelelerden 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 16 golü kalesinde gören Kartal, 1.75 maç başına puan ortalaması elde etti.