Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, İran ekibiyle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.
Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, yaptığı açıklama ile İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığı öğrenildi.
Persepolis'in başında 16 maça çıkan İsmail Kartal, bu mücadelelerden 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 16 golü kalesinde gören Kartal, 1.75 maç başına puan ortalaması elde etti.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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