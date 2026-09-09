İsmail Kartal: Roma tarihin en iyi kadrosuna sahip ama yarın kendimize güveniyoruz - Son Dakika
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İsmail Kartal: Roma tarihin en iyi kadrosuna sahip ama yarın kendimize güveniyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Şampiyonlar Ligi ilk maçında ağırlayacakları Roma'nın tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğunu ancak hazırlıklarını tamamladıklarını ve kendilerine güvendiklerini söyledi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen sarı-lacivertlilerde taraftarlara da strateji maçında sabırlı destek çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın karşılaşacakları İtalyan ekibi Roma'nın tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğunu fakat yaptıkları hazırlıklarla bu maçta kendilerine güvendiklerini ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın 19.45'de İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Roma takımının bütün detaylarını bütün analizlerini yaptık. Güzel antrenmanlar yaptık. Roma, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Formdalar, ligde 3'te 3 yaptılar. Başlarında çok deneyimli, üretken bir teknik adam var. Adam adama oynayan, kazandıkları toplarla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalan bir takım. Oyunun belli bölümlerinde riskler aldıkları bölümler var. Biz de bunları analiz ettik. Maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız da en itici gücümüz olacak. Yarınki maçta kendimize güveniyoruz" diye konuştu.

"Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz"

Yarınki maçta sadece savunmaya dikkat etmek yerine Roma üzerinde yaptıkları çalışmaları sahaya süreceklerini aktaran Kartal, "Roma'nın neler yaptığın bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. O kurguya göre boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli. Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımız yarın Asensio'yu aratmayacaktır"

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sakatlığının takımın hücum planlarını ne şekilde etkileyeceğinin sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Asensio'nun şu anda sakatlığı devam ediyor. 24-25 tane çok değerli oyuncumuz var. Her biri birbirinden değerli. Yarın Asensio'yu aratmayacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız hepimiz çok heyecanlıyız"

Yarınki müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Kartal, "18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep beraber başardık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz bu konuda çok heyecanlıyız. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Oyuncularımın kalpten, yürekten elinden gelenin en iyisini yapacaklarına çok eminim" şeklinde konuştu.

"Bu bir strateji maçı, taraftar bu bilinçle bize destek vermeli"

Son olarak taraftarlara mesaj veren İsmail Kartal, "Taraftarlar bizim her şeyimiz, vazgeçilmezimiz. Onlar varsa biz varız. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Yarın hep beraber onları mutlu etmek istiyoruz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarların bu bilinçle bize destek vermesi gerekir. Gol 1. dakika da gelebilir, 90. dakikada da gelebilir. Hep beraber hareket etmeliyiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal: Roma tarihin en iyi kadrosuna sahip ama yarın kendimize güveniyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal: Roma tarihin en iyi kadrosuna sahip ama yarın kendimize güveniyoruz - Son Dakika
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