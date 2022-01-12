Üye Girişi
İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
BBC

İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

12.01.2022 14:19
İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı. 2014-15 sezonunda da sarı lacivertli kulübü çalıştıran Kartal, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

Yaptığı yazılı açıklamada, Pereira'nın ayrılışı sonrasında yeni teknik direktör arayışına hemen başlandığı belirten Fenerbahçe yönetimi, "Teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirdiler" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör adaylarından alınan olumsuz cevapların ardından Kartal ile iletişime geçildiğini belirten kulüp yönetimi, 60 yaşındaki çalıştırıcıdan "kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğu" yanıtını aldıklarını aktardı.

Kulüp, Kartal sonrasındaki teknik direktörünü ilerleyen zamanda açıklayacağını ifade etti.

Fenerbahçe, 20. hafta itibarıyla topladığı 32 puan ile lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Ligde istediği performansı elde edemeyen Fenerbahçe, sezon başında anlaştığı Vitor Pereira ile 17. haftadaki Beşiktaş maçı sonrasında yollarını ayırmıştı.

Sarı Lacivertlilerin Pereira'dan sonra Slaven Bilic ve Joachim Löw ile görüştüğü yönünde basında haberler yer almıştı.

Kartal'ın kariyeri

1996-97 yılında Fenerbahçe altyapılarında başladığı antrenörlük kariyerine, daha sonra Otto Baric, Joachim Löw ve Todor Veselinovic gibi teknik direktörlerin yardımcılığını yaparak devam eden Kartal, ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2000-01 sezonunda Karabükspor'da edindi.

Ardından Sivasspor'un başına geçen Kartal, 2004-05 sezonunda kulübü tarihinde ilk kez 1. lige çıkardı.

Daha sonra kısa sürelerle Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor ve Konya Şekerspor'da da görev alan Kartal, 2010-2014 yılları arasında sarı lacivertli kulübe yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Bu zaman zarfında ise Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile birlikte çalıştı.

Yanal'ın Ağustos 2014'teki istifasının ardından Fenerbahçe, takımın yeni hocasının Kartal olacağını duyurdu.

Tüm sezonu Kartal ile geçiren Fenerbahçe, bu sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamladı. Ardından Kartal'ın yerine ise yönetim Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.

Daha sonra sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor'u çalıştıran Kartal, son olarak Mart 2021'de BB Erzurumspor'un başına getirildi.

Ancak Kartal günler sonra Erzurum temsilcisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

İsmail Kartal bugüne kadar Fenerbahçe ile toplamda 46 maça çıktı, bunlarda 30 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde ederken, 10 kere de sahadan beraberlikle ayrıldı.

YORUMLAR
500

İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika Spor

BBC

En çok inanılan komplo teorisi! Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktırdığı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim? En çok inanılan komplo teorisi! Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktırdığı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?         
14:22
İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Meteoroloji'den vatandaşlara "Acil olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Meteoroloji'den vatandaşlara "Acil olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı         
14:17
Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu         
14:13
"Maske Kimsin Sen"deki "Ayna" Yasak Elma'nın yıldızı mı? Eda Ece ne dedi? "Maske Kimsin Sen"deki "Ayna" Yasak Elma'nın yıldızı mı? Eda Ece ne dedi?         
14:07
"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz         
13:13
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
14:21 En çok inanılan komplo teorisi! Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktırdığı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?
14:15 6 haftadır evlerinin çatısından sesler geliyordu! Cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştılar
14:06 "Maske Kimsin Sen"deki "Ayna" Yasak Elma'nın yıldızı mı? Eda Ece ne dedi?
13:57 İstanbullulara uyarı: Bu akşam zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın!
13:52 Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı
13:50 Tokayev "10 gün içinde çekilecekler" dedi, Rus savunma bakanı yalanladı! Kazakistan'da neler oluyor?
13:34 Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi
13:21 Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
13:14 Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 14:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement