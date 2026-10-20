İsmail Kartal, Slavia Prag maçında Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı - Son Dakika
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İsmail Kartal, Slavia Prag maçında Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında ilk 11'de Alanyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku yedek kalırken Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric ilk 11'deydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.

Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muric oldu.

Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

Greenwood 10 numarada

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.

Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

İki eksik

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.

Maç öncesinde taklit ürün satanlara geçit verilmedi

Emniyet güçleri, maç öncesinde stat çevresinde taklit ürün satıcılarına geçit vermedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Avukatı Burak Bozaslan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin marka haklarını korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek için hukuki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arama, el koyma kararları ile taklit ürünlerin imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu taklit ürünlerle mücadele konusunda taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz. Fenerbahçe'ye ait marka, logo ve diğer ayırt edici işaretleri taşıyan ürünleri yalnızca kulübümüz tarafından yetkilendirilmiş satış kanallarından ve lisanslı ürünler arasından temin etmelerini rica ederiz."

Kaynak: AA
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